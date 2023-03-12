شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق البنك الأهلى بقيادة بابا فاسيليو اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

ويخوض البنك الأهلى مرانه الأخير ثم يعلن بابا فاسيليو قائمة المباراة التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة بحثاً عن فوز جديد للفريق.

وتعد مباراة بيراميدز الفرصة الأخيرة لبابا فاسيليو مع البنك الأهلى، ففى حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية سيرحل المدير الفني الذى يعانى من سوء نتائج منذ تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق بعد رحيل حلمى طولان .

ويحاول مجلس إدارة البنك الأهلى إيجاد مخرج سريع لإنقاذ الفريق من العثرة التي يتواجد فيها حيث يحتل المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات .

ويدرس إدارة البنك الأهلى إقالة الجهاز الفني للفريق بالكامل حال عدم تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل إنقاذ الموقف سريعا وحتى لا يهبط الفريق للقسم الثانى خاصة وأن الفريق يمتلك قوام رئيسى قوى يستطيع من خلاله دخول المنطقة الدافئة بكل ارتياح .