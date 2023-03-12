موعد مباراة الأهلي القادمة أمام القطن الكاميرونى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة صن داونز، التى أقيمت عصر أمس السبت، فى جنوب أفريقيا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة القطن الكاميرونى.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة. ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

ويحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام القطن الكاميرونى

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