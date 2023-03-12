شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يدرس مباريات الداخلية بحثاً عن انتصار جديد لفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس طارق العشري، المدير الفنى لفاركو، مباريات الداخلية بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة للدورى، بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

ويعكف طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الداخلية.

ويفقد فريق فاركو، بقيادة طارق العشري، جهود نجمه رامى صبري مدافع الفريق فى مباراة الداخلية المقرر لها التاسعة مساء الاثنين 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري. وتعرض رامى صبري للطرد فى مباراة فاركو الاخيرة أمام الاسماعيلى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الاسماعيلى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.