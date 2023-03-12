أحمد ناجي: الأهلى يملك فرصة التأهل ومن المستحيل تغيير الشناوى

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد ناجي، مدرب حراس الأهلي السابق، الجماهير بمساندة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب التعثر بنتيجة 5-2 أمام صن داونز، قائلا: "نريد أن ننظر لنصف الكوب المملوء، الأهلي ما زالت عنده فرصة للتأهل إلى دور ربع النهائي".

خسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ناجى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "من المستحيل أن يغير كولر الشناوي في المباراة القادمة أمام القطن ويدفع بـ علي لطفي الذي لا يلعب كثيرًا، هو حارس كبير ووارد أن يهتز".

واختتم: "لا أريد الحديث عن أخطاء الشناوي اليوم لأنني مثلما قلت ما زال أمامنا مباراتين، هو حارس كبير ولا يحتاج النصيحة، بالتأكيد سيشاهد المباراة مرة أخرى وسيعرف أخطاءه، ومن المنطقي أن يلعب المواجهة القادمة ولا يجلس على الدكة".