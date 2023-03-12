شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الأهلى يملك فرصة التأهل ومن المستحيل تغيير الشناوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد ناجي، مدرب حراس الأهلي السابق، الجماهير بمساندة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب التعثر بنتيجة 5-2 أمام صن داونز، قائلا: "نريد أن ننظر لنصف الكوب المملوء، الأهلي ما زالت عنده فرصة للتأهل إلى دور ربع النهائي".
وقال ناجى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "من المستحيل أن يغير كولر الشناوي في المباراة القادمة أمام القطن ويدفع بـ علي لطفي الذي لا يلعب كثيرًا، هو حارس كبير ووارد أن يهتز".
واختتم: "لا أريد الحديث عن أخطاء الشناوي اليوم لأنني مثلما قلت ما زال أمامنا مباراتين، هو حارس كبير ولا يحتاج النصيحة، بالتأكيد سيشاهد المباراة مرة أخرى وسيعرف أخطاءه، ومن المنطقي أن يلعب المواجهة القادمة ولا يجلس على الدكة".
وتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات وتتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون، ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.
الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.