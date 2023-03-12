شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: متمسكون ببقاء فيريرا فى الزمالك وأسامة نبيه لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن الإدارة متمسكة ببقاء البرتغالى جوسفالدو فيريرا على رأس القيادة الفنية للفريق، لافتا إلى أن البروفيسور يمتلك من النجاحات والرصيد داخل النادى الأبيض ما يشفع له، موضحا أن الفريق يمر ببعض الإخفاقات ولكن في النهاية ليس هناك مدرب يريد الخسارة.

كشف أمير، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن فيريرا مستمر مع نادى الزمالك ليس بسبب الشرط الجزائى، كما يتردد، لكنه متواجد لأنهم يعلمون قيمته الفنية الكبيرة، مشيراً إلى أنه يسمع شائعة رحيل أسامة نبيه، المدرب العام، عن الزمالك منذ 3 شهور، ولكنهم في النهاية يغلقوا آذانهم ولا يستمعوا لها.

وأضاف أمير: "نحن أكثر ناس نعرف قيمة فيريرا ولا نتعامل مع أحد بالقطعة، وسيحدث تدعيم في الجهاز الفني بدل المعاونين الأجانب، ونعمل على هذا الأمر منذ شهرين، وفيريرا لم يشكُ من أحد في الجهاز الفني وكل ما يقال غير صحيح".

وتابع: "حصدنا الدوري والكأس بـ16 لاعبًا من الكبار و4 لاعبين شباب، وقمنا بتدعيم الفريق بـ10 لاعبين، أسمع تجريحا في اللاعبين وفي شخصي، والزمالك كان يجب أن يتم بناؤه في ظل رحيل 12 لاعبًا".

وأوضح أمير أن نادى الزمالك استعاد جزءا كبيرا من شخصيته بعد الانتصارات التي حقهها خلال اليومين الماضيين، وآخرها الترجى التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشار أمير إلى أن نادى الزمالك مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مباراة إنبى المقرر لها اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لا تقل أهمية عن المواجهات الكبرى كونها تساعد في استمرار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين.

ولفت المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إلى أن الجمهور ينتظر الكثير من الفريق، موضحا أنهم يحاولون العودة لمكانتهم وهويتهم، خصوصا أنه يستطيع العمل تحت ضغط وتعرض للعديد من الحروب والمشاكل، ولكنه تغلب عليها على حد وصفه.

وتحدث أمير مرتضى عن عقود لاعبى الزمالك التي تسربت مؤخراً، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى، ولكن الوضع مختلف حالياً؛ لأنه بكثافة وبطريقة ممنهجة على الفريق، لافتاً إلى أنه لا يعلم لمصلحة من يتم هذا الأمر بغض النظر إذا كانت العقود صحيحة أو لا، موضحاً أن الغرض من ذلك التشكيك في جودة اللاعبين رغم منطقية العقود.

واستطرد: "أنا متواجد في الزمالك منذ 2018 وأعمل تحت ضغوط، وهذه ليست أول مرة تتسرب فيها العقود، حيث حدث ذلك من قبل مع محمد عواد وشيكابالا وبن شرقي، ولكن هذه المرة الحرب مكثفة، والعقود المسربة غير صحيحة، وهذا ليس سرًا حربيًا".

أكد أمير أن نادى الزمالك يدخل ضمن أكبر 5 ميزانيات في أفريقيا، لذلك عندما يقوم بشراء لاعب فالأمر سيكون مختلفاً بالنسبة لنادى صغير يتعاقد مع لاعبين، من حيث القيم المادية التي يتم دفعها، مشدداً على أنهم في النهاية لديهم سقف مادى يتعاملون على أساسه.

وأردف: "سيتم التجديد لسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه في الوقت المناسب .كما سيتم تعديل عقد محمد صبحي في حالة الحفاظ على مستواه في الوقت الحالي ونحن لا نتعامل بالقطعة في ملف التعاقدات أو التجديد".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلا: "ملف إمام عاشو شبه بن شرقى وساسى وطارق حامد..لما جينا استلمت النادى ملقتش العقود موثقة وعرضت على إمام ووكيله التجديد، لكن طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض.. إمام كانت رغبته ميكونش موجود ودا حقه وهو موجود كنا بنخسر يعنى مفيش لاعب هيكسب أو هيخسر الفرقة، وأنا اللى اتعاقدت مع إمام بـ12 مليون جنيه واتهاجمت ودلوقتى ببيعه بـ3 ملايين دولار".