شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتسلح بـ26 لاعبا لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثالثة عصر الأحد باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم: "عمرو حسام - خالد وليد - إسلام سليمان - أحمد بلية - الحسينى سمير - أحمد دحروج - ميدو مصطفى - إسلام جمال - إسلام صلاح - محمد عطوة - أحمد كاستيلو - على فتحى - بلال السيد - رافائيل - عماد فتحى - مصطفى عبد الرسول - أحمد خالد - محمد ناجى جدو - حسام عرفات - محمد المرسى - محمد حمدى زكى - محمود فهمى - محمد حمدى ميسى - أحمد أشرف - ديلسون كامونى - ماليك إيفونا".

وأدى اللاعبون تدريباتهم عصر الخميس الماضي بملعب النادى بأطلس وعصر الجمعة باستاد أسوان، قبل أن يختتم الفريق تدريباته اليوم، وركز الجهاز الفنى على كافة الجوانب البدنية والفنية لإصلاح أخطاء اللاعبين دفاعيا وهجوميا.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر وأسوان قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

فى سياق آخر، رفض أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، 4 عروض من أندية في الدوري المصري للرحيل عن تدريب زهرة الجنوب قبل نهاية هذا الموسم.

وتلقى الرمادي عروضا مغرية من أندية مميزة وتمتلك إمكانيات مادية وفنية كبيرة للرحيل عن أسوان في الفترة الأخيرة، كان آخرها عقب مباراة المحلة التي فاز بها أمس بهدفين مقابل هدف، لكنه أصر على استكمال هذا الموسم مع الفريق الجنوبي.