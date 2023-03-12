شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: مستوى فيوتشر حافز لتحقيق الانتصار ونتسلح بالجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، احترامه وتقديره للقدرات والخبرات الفنية التى يمتلكها الجهاز الفنى واللاعبون بفريق فيوتشر قبل مواجهة الغد.

واختتم فريق أسوان، بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد باستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وعقد المدير الفني لفريق أسوان جلسة مع اللاعبين أكد أن مستوى فيوتشر يحتم عليهم رفع كافة معدلات التركيز والإعداد الذهنى للتعامل مع مثل هذه المباراة، خاصة فى ظل إقامتها على ملعب التماسيح.

وقال الرمادى للاعبى أسوان: "نسعى للعودة إلى تحقيق الإنتصارات مستغلين المساندة الجماهيرية الكبيرة لجماهير أسوان فى كل مبارياتنا، لدى كامل الثقة فى اللاعبين وفى قدرتهم على تحقيق الفوز فى ظل النتائج الإيجابية التى حققناها داخل وخارج أسوان والتى فرضت على الجميع احترام عملنا ونتائجنا".

وأضاف: "وصولنا إلى 25 نقطة فى مطلع الدور الثانى للدورى هذا الموسم يزيد من الحوافز والدوافع لدى اللاعبين في ظل رغبة الجميع فى دخول التشكيلة الأساسية للمباراة".

وأدى اللاعبون تدريباتهم عصر الخميس الماضي بملعب النادى بأطلس وعصر الجمعة باستاد أسوان، قبل أن يختتم الفريق تدريباته اليوم، وركز الجهاز الفنى على كافة الجوانب البدنية والفنية لإصلاح أخطاء اللاعبين دفاعيا وهجوميا.

ويخوض تماسيح النيل المران الأخير اليوم ثم يعلن أيمن الرمادى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بحثا عن فوز جديد بالدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر وأسوان قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفى سياق آخر، رفض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان 4 عروض من أندية في الدوري المصري للرحيل عن تدريب زهرة الجنوب قبل نهاية هذا الموسم.

وتلقى الرمادي عروضا مغرية من أندية مميزة وتمتلك إمكانيات مادية وفنية كبيرة للرحيل عن أسوان في الفترة الأخيرة، كان آخرها عقب مباراة المحلة التي فاز بها أمس بهدفين مقابل هدف، لكنه أصر على استكمال هذا الموسم مع الفريق الجنوبي.