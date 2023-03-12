شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأهلى والزمالك وسموحة إلى قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى ثانى أيام بلاى أوف دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

وشهدت الجولة الثانية فوز كلا من: سموحة على سبورتنج 3/1، وبتروجت على طلائع الجيش 3/1، والزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 والأهلى على الطيران بنتيجة على صالة حسن مصطفى.

وبهذه النتائج تأهل إلى دور قبل النهائى كل من: الزمالك والأهلى وسموحة، بينما يقام لقاء فاصل بين الطلائع وبتروجت لحسم المتأهل بعد غد.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى فى دور قبل النهائى مع سموحة، والزمالك ينتظر الفائز من لقاء طلائع الجيش مع بتروجت.

وتتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة مسبقا السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.