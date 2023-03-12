أحمد حكم: سموحة سينافس على المراكز المتقدمة والراحة أفادتنا كثيرا

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حكم، مدافع فريق سموحة، أن الفوز اليوم على المقاولون العرب سيمنحنا الثقة للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

وقال أحمد حكم، في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة صعبة جدا وأمام فريق صعب زي المقاولون، وكابتن أحمد سامي كلمنا كثيرا على أهمية هذه المباراة التي ستبعدنا عن فرق الصراع وستقربنا من فرق المقدمة".

وأضاف مدافع سموحة: "الراحة التي حصلنا عليها بعد مباراة حرس الحدود منحتنا القوة، واللاعبين كانوا يقاتلون من أجل الفوز الثاني على التوالي ولم يدخل فينا هدف، وسنقاتل على احتلال مركز متقدم في جدول الدوري".

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلها.