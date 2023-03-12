شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى مرانه الأخير استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق أسوان، بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته مساء اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأدى اللاعبون تدريباتهم عصر الخميس الماضي بملعب النادى بأطلس وعصر الجمعة باستاد أسوان، قبل أن يختتم الفريق تدريباته اليوم، وركز الجهاز الفنى على كافة الجوانب البدنية والفنية لإصلاح أخطاء اللاعبين دفاعيا وهجومي

ويخوض تماسيح النيل المران الأخير اليوم ثم يعلن أيمن الرمادى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بحثاًَ عن فوز جديد بالدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر وأسوان قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

فى سياق آخر، رفض أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، 4 عروض من أندية في الدوري المصري للرحيل عن تدريب زهرة الجنوب قبل نهاية هذا الموسم.

وتلقى الرمادي عروضا مغرية من أندية مميزة وتمتلك إمكانيات مادية وفنية كبيرة للرحيل عن أسوان في الفترة الأخيرة، كان آخرها عقب مباراة المحلة التي فاز بها أمس بهدفين مقابل هدف، لكنه أصر على استكمال هذا الموسم مع الفريق الجنوبي.