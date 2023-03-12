هالاند يقود مانشستر سيتي لتجاوز كريستال بالاس

المنامة - ياسر ابراهيم -

قاد النرويجي هالاند فريقه مانشستر سيتي لانتصار صعب جداً على كريستال بالاس.



أضاف مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بانتصاره على مضيفه كريستال بالاس 1-0 اليوم السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بالرغم من حصول مانشستر سيتي على عدة فرص كبيرة للتسجيل.



وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة الثامنة والسبعين حتى يتقدم بالنتيجة بفضل ركلة جزاء ترجمها هالاند بنجاح.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 61 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر مع مباراة أقل للأخير.



وتوقف رصيد الخاسر عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.



ورفع هالاند رصيده إلى 28 هدفاً في صدارة هدافي المسابقة.



(بي إن سبورت)