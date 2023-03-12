الامارات | العين يتوّج بطلاً لدوري الأشبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق نادي العين تحت 11 سنة بلقب دوري الأشبال (أ)، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم، بعد أن حقق الفريق أرقاماً قياسية في مشوار تحدي مسابقة دوري الأشبال، والذي حصد مع خط النهاية 194 نقطة وفقاً لنظام لائحة المسابقة، ولعب الفريق 22 مباراة، فاز في 19 وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وسجل هدافو «الزعيم» 194 هدفاً كأقوى خط هجوم، في حين استقبل مرمى الفريق 25 هدفاً كأقوى خط دفاع.

وبدأت مراسم التتويج بتكريم أصحاب الجوائز الفردية، حيث توّج لاعب فريق العين لفئة تحت بلقب هداف دوري 15 سنة، هزاع فيصل، الذي أحرز 17 هدفاً، وسعيد الشامسي، هداف دوري تحت 12 سنة، الذي أحرز 35 هدفاً، وآدم بوقره، هداف دوري تحت 11 سنة بـ62 هدفاً.

حضر مراسم التتويج عضو لجنة رعاية المواهب، محمد المحمود.