الامارات | منتخب الشابات يتعادل مع أذربيجان ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم مع نظيره الأذربيجاني بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة بدبي، وسجل هدف منتخب الإمارات للشابات اللاعبة ميا.

جاءت هذه المباراة ضمن برنامج المعسكر الداخلي لمنتخب الإمارات للشابات المُقام حالياً في مقر اتحاد الكرة.

ويلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية المقرر إقامتها يوم غد على الملعب نفسه.