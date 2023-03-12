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الامارات | «أبيض الشباب» يُدشن معسكره الداخلي في دبي غداً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدشن المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، يوم غدٍ، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية الودية تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد في الفترة من 23 إلى 28 الجاري. ويشارك في البطولة الدولية الودية أربعة منتخبات: «الإمارات، ، هولندا والمكسيك»، ويلتقي في اليوم الأول الإمارات مع المكسيك على ملعب ذياب عوانة، والسعودية مع هولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير. 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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