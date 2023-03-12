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الامارات | «أبيض الشاطئية» يهزم المنتخب الصيني بثنائية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الصيني بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس، في مدينة بتايا التايلاندية، حيث يعسكر المنتخب الوطني ضمن استعداداته للنهائيات الآسيوية 2023.

سجل هدفي المنتخب الوطني، أحمد بشر، ووليد بشر. من جهته، قال كابتن المنتخب وليد المحمدي، في تصريحات صحافية: «استعداداتنا لبطولة كأس آسيا تسير على أكمل وجه، والمعنويات مرتفعة في المعسكر، ولدينا طموحات كبيرة وإصرار شديد على تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، وإضافة إنجاز جديد لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، وسنبذل أقصى جهودنا لتحقيق ذلك».

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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