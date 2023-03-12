الامارات | «أبيض الشاطئية» يهزم المنتخب الصيني بثنائية

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شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يهزم المنتخب الصيني بثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الصيني بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس، في مدينة بتايا التايلاندية، حيث يعسكر المنتخب الوطني ضمن استعداداته للنهائيات الآسيوية 2023.
سجل هدفي المنتخب الوطني، أحمد بشر، ووليد بشر. من جهته، قال كابتن المنتخب وليد المحمدي، في تصريحات صحافية: «استعداداتنا لبطولة كأس آسيا تسير على أكمل وجه، والمعنويات مرتفعة في المعسكر، ولدينا طموحات كبيرة وإصرار شديد على تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، وإضافة إنجاز جديد لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، وسنبذل أقصى جهودنا لتحقيق ذلك».
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