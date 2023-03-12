الامارات | فوز خورفكان وتعادل البطائح والشارقة في كأس الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب خورفكان من التأهل لخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، بعد فوزه أمس على مضيفه الحمرية بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في الصالة الرياضية لنادي الحمرية.

وسجل هدفي خورفكان البرازيلي أندري مارتينيز، ولاعب الحمرية خالد المهري خطأ في مرماه، وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل في مباراة الإياب التي ستقام في صالة خورفكان.

وفي قمة البطولة، تعادل البطائح مع ضيفه الشارقة من دون أهداف، بانتظار الحسم في مباراة الذهاب الأربعاء المقبل، التي ستقام في الصالة الرياضية لنادي اتحاد كلباء.