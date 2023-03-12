الامارات | العنبري: تراجع الأداء وراء تعادل خورفكان أمام عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان، عبدالعزيز العنبري، أن أداء فريقه تراجع في الشوط الثاني، ليفرط بنتيجة المباراة التي تعادل فيها 2-2 أمام عجمان، أول من أمس، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال العنبري في تصريحات صحافية: «كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لنيل النقاط الثلاث لولا أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، فريقي افتقد صناعة الفرص في الشوط الثاني، وهو سبب استقبالنا هدفين».

من جهته، وصف إداري فريق عجمان، محمد حسين، التعادل مع خورفكان بأنه تعادل بطعم الفوز، بعد أن عوض «البرتقالي» تأخره بهدفين وأدرك التعادل.