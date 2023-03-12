اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا 20 سنة

كوريا الجنوبية - الصين 14:00

اليابان - الأردن 18:00

فولهام - أرسنال 18:00

مان يونايتد - ساوثهامبتون 18:00

نيوكاسل - وولفرهامبتون 20:30

بلباو - 00:00

يوفنتوس - سامبدوريا 23:45

الزمالك - انبي 21:00

الدوري المغربي

حسنية أكادير - الرجاء 23:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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