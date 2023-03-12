الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا 20 سنة
كوريا الجنوبية - الصين 14:00
اليابان - الأردن 18:00
فولهام - أرسنال 18:00
مان يونايتد - ساوثهامبتون 18:00
نيوكاسل - وولفرهامبتون 20:30
بلباو - برشلونة 00:00
يوفنتوس - سامبدوريا 23:45
الزمالك - انبي 21:00
الدوري المغربي
حسنية أكادير - الرجاء 23:30
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