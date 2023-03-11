شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يوجه طلب إلى لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، طلبًا للاعبيه قبل مباراته ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحرص أنشيلوتي، على تحفيز لاعبيه لمواجهة الريدز ببذل أقصى جهد دون النظر إلى النتيجة، أو دقائق المباراة رغم التقدم الذي حققه الفريق على ملعب أنفيلد في مباراة ذهاب ثمن النهائي، بخماسية مقابل هدفين.

وقال المدير الفني في مؤتمر صحفي: "خضنا تجرية العام الماضي أمام تشيلسي وكنا متفوقين لكن المباراة كلفتنا كثيرا".

وأضاف: "البيانات التي لدينا تفيد بتفوقنا. نحن الأوفر حظا، لكن ينبغي علينا أيضا لعب 90 دقيقة بالأداء نفسه الذي قدمناه في لقاء الذهاب".

وتابع: "لا يمكننا إخفاء أننا نتقدم ويجب استغلال ذلك دون التفكير في النتيجة والدقائق. يجب اللعب بأقصى جهد مثلما حدث على ملعب أنفيلد".

فيما أشاد المدرب الإيطالي بخيارات فريقه في البطولات الـ3 التي يتنافس فيها، مشيرا إلى أن البطولات الثلاث صعبة للغاية".

واختتم: "البيانات تشير إلى أننا لسنا في وضع جيد في كأس ملك إسبانيا والليجا، لكننا نتفوق قليلا في تشامبيونزليج، لكنها تبقى البطولة الأصعب في العالم".