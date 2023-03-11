بيريرا الهلال مطمع كورينثيانس البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتخل كورينثيانس البرازيلي عن هدف التعاقد مع ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال المعار حاليا للوحدة الإماراتي، إذ أكدت مصادر صحفية عودة المفاوضات بين النادي واللاعب.

وأوضح الصحفي البرازيلي سمير كارفاليو، أن كورينثيانس قد توصل إلى اتفاق مع بيريرا حول تفاصيل عقده الشخصي لضمه في يناير الماضي، لكن المفاوضات مع الهلال تعثرت، مما أدى إلى انسحابه من الصفقة، وانتقال اللاعب في النهاية إلى الدوري الإماراتي.

وأكد كارفاليو أن النادي البرازيلي ما زال مهتما بصانع الألعاب الذي انضم للهلال صيف 2021، مقابل 18 مليون يورو من وست بروميتش ألبيون، مشيرا إلى أن مسؤوليه فتحوا باب المفاوضات من جديد بالفعل مع ممثليه، واتفقوا على إتمام الانتقال بالشروط المالية نفسها التي تم الاتفاق عليها سابقا، والتي تتضمن تخفيضا كبيرا في راتب بيريرا.

وأضاف أن بيريرا لن يصل إلى البرازيل، حال تم الاتفاق قبل غلق سوق الانتقالات الحالي في الرابع من أبريل المقبل، بل في الصيف بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة، مبينا أن النادي البرازيلي يرغب في ضمه بالإعارة منذ مايو حتى ديسمبر 2023، ليخوض معه غمار بطولة كوبا ليبرتادوريس، والدوري البرازيلي.

وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن مسؤولي كورينثيانس يشعرون بتفاؤل تجاه التوصل إلى اتفاق مع الهلال تلك المرة، خاصة في ظل عدم رغبة رامون دياز المدير الفني للفريق في وجود بيريرا معه الموسم المقبل، وكذلك انتهاء فترة المنع من القيد التي كانت مفروضة على النادي خلال الموسم الحالي.