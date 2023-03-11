عسيري يتوعد بملاحقة مطلقي الاتهامات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عبدالفتاح عسيري لاعب النصر، أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من اتهمه باطلا، مشددا على إخلاصه لكل الأندية التي ارتدى قميصها خلال مسيرته الكروية.

وقال اللاعب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» «توضيح لكل محبيَّ.. يشهد الله على أنني مخلص لكل الأندية التي ارتبطت بالتعاقد معها منذ بداية مسيرتي الكروية إلى أن تنتهي، ولا أقبل إطلاقا أن أتهم بالإضرار بأي ناد مثلته سابقا أو سأمثله مستقبلا».

وتابع «ولن أتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من اتهمني باطلا».

وجاء حديث اللاعب ردا على بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، زعمت أنه سرب تشكيل النصر الأساسي، وخطة لعبه أمام فريق الاتحاد، وذلك قبل لقاء الكلاسيكو، وذلك في ظل استبعاده من المباريات، بقرار فني من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وصرح مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو، عقب فوز فريقه على النصر قائلا «لقد حللنا فريق النصر، ووصلت إلينا معلومات أن النصر سيلعب بـ3 عناصر في الدفاع منذ بداية مباراته أمامنا، وكنا مستعدين لذلك».