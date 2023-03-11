مضر بطلا لنخبة ناشئي اليد 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق مضر لقب النسخة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الناشئين 2023، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تحقيقه الانتصار على منافسه النور بفارق هدف وحيد، بنتيجة (35 - 36)، ووصوله لـ6 نقاط بالعلامة الكاملة، في ختام مواجهات البطولة التي أقيمت اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

ونال فريق النور المركز الثاني، وحل الصفا ثالثا، والمحيط رابعا، وذلك بفارق المواجهات المباشرة، بعد أن حقق المحيط فوزه على الصفا بنتيجة (29-31)، وتعادل الفرق الـ3 بنقطتين لكل منها.

وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق مضر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم فريق النور الميداليات الفضية من عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ علي الفرج، كما سلم فريق الصفا الميداليات البرونزية.