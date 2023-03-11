شكرا لقرائتكم خبر مضر بطلا لنخبة ناشئي اليد 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونال فريق النور المركز الثاني، وحل الصفا ثالثا، والمحيط رابعا، وذلك بفارق المواجهات المباشرة، بعد أن حقق المحيط فوزه على الصفا بنتيجة (29-31)، وتعادل الفرق الـ3 بنقطتين لكل منها.
وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق مضر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم فريق النور الميداليات الفضية من عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ علي الفرج، كما سلم فريق الصفا الميداليات البرونزية.
كانت هذه تفاصيل خبر مضر بطلا لنخبة ناشئي اليد 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.