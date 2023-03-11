شكرا لقرائتكم خبر ضمك يدك شباك الطائي بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي ضمك انتصارا غاليا ومهما على مستضيفه الطائي (3 - 1)، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبهذا الانتصار ارتقى فريق ضمك إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.

ويتفوق ضمك بفارق الأهداف فقط على فريق الطائي، الذي تراجع إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

وأنهى الطائي الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف نظيف، سجله النجم محمد حرزان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني قلب ضمك النتيجة لصالحه؛ حيث أدرك التعادل مبكرا، عن طريق عبدالعزيز الشهراني، في الدقيقة 46.

وعند الدقيقة 64 سجل عبدالله مكين هدف التقدم لنادي ضمك، للمرة الأولى في المباراة؛ ليؤمن الفريق الانتصار، بعدها بـ10 دقائق، بهدف عكسي من لاعب الطائي، حسن عيضة. معلنا الهدف الثالث لضمك في شباك فريقه بالدقيقة 74.

وحاول بعدها الطائي اللحاق بالنتيجة وشن عدد من الهجمات الخطيرة إلى أن دفاع ضمك وحارسه مرماه كانا بالمرصاد.

وكاد ضمك أن يزيد غلته من الأهداف مستغلا اندفاع فريق الطائي نحو مناطقه لو لا تهور مهاجميه.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين إلى أن أعلن حكم المباراة نهايتها بتقدم ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.