شكرا لقرائتكم خبر عالمي يضبط مواجهة الاتحاد والفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الفريق الأول لكره القدم بنادي الاتحاد استعداداته مساء أمس، لمواجهه فريق الفيحاء ضمن منافسات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة وإشراف من المدير الفني للفريق نونو سانتو.

ويواجه الاتحاد نظيره فريق الفيحاء الاثنين المقبل في محافظة المجمعة، لتجاوز هذا الدور باتجاه دور الـ4 في لقاء مهم ومفصلي للفريقين.

ووجه المدير الفني للفريق نونو سانتو اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة فريق النصر، بتأدية تدريبات خفيفة استرجاعية، على أن يبدأ اليوم الفريق استعداداته الفنية والتكتيكية.

وشاهد المدير الفني للفريق نونو سانتو عددا من لقاءات فريق الفيحاء في هذا الموسم مع مساعديه عبر الفيديو، لمعرفة مواطن القوة والضعف للمنافس، والتي بموجبها سيكون اختيار العناصر التي سيتم سيدفع بها في اللقاء واختيار الطرق التكتيكية التي سيتم تطبيقها.

كما اجتمع المدير الفني سانتو مع لاعبي الفريق، لتوضيح وتصحيح بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية، وبعض الجمل التي دون عليها ملاحظات في مواجهة فريق النصر الماضية.

وسيقود لقاء ⁧‫ الاتحاد والفيحاء‬⁩ طاقم تحكيم سلوفيكي، بقيادة حكم الساحة إيفان كروزلياك الدولي منذ 2011، وقاد 32 مباراة في الدوري الأوروبي، كما أدار هذا الموسم 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، أبرزها لقاء ‏بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وكذلك لقاء ريال مدريد وشاختار.

واستعاد الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي بفوزه القاتل 1 - 0 على النصر، مساء الخميس الماضي، على ملعب الجوهرة المشعة.

وغابت الصدارة لـ6 أشهر عن العميد، بعد أن فقدها في الجولة الثانية لصالح الشباب.