المسحل «يتسلطن» على كرسي اتحاد الكرة حتى 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت عصر أمس المهلة التي حددت بأسبوع لاستقبال ملفات المرحلة الانتخابية الخامسة في تاريخ اتحاد الكرة المرشحين لتولي منصب رئيس الاتحاد السعودية لكرة القدم خلفا للرئيس الحالي ياسر المسحل الذي أكمل هذا الموسم فترته الرئاسية الأولى والمحددة بـ4 سنوات، وبات المسحل الشخصية الكروية الأولى والمنفردة بالرئاسة لولاية ثانية بعد الانسحاب المبكر للمرشحين رئيس نادي الوحدة السابق حاتم خيمي والمتخصص في الأكاديميات الكروية حربي الزهراني لظروف الأولى ولعدم انطباق المادة (33) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على الثاني.

وتنطبق الشروط على الرئيس الحالي ياسر المسحل لتولي منصب كرسي الاتحاد السعودي لكرة القدم لولاية ثانية (2023 - 2027).

المقومات الحالية

وتقف المقومات الحالية لصالح الرئيس ياسر المسحل، حيث تنص شروط الترشح لرئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة ممن يملكون خبرة رياضية في مجال كرة القدم، ومارس خلال السنوات الخمس الأخيرة الإدارة سنتين على الأقل على أن يكون قد تسلم مناصب قيادية محلية أو دولية وأن يكون متقنا للغة الإنجليزية.

ويدفع الجمعية العمومية لاتحاد القدم التي تتألف من 47 عضوا، وهم 16 عضوا يمثلون أندية الدرجة الممتازة، و10 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الأولى بحسب الترتيب لآخر موسم يسبق انعقاد الجمعية، و10 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثانية، و8 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة، و3 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الرابعة.

لتزكية ياسر المسحل في مايو المقبل للحالة الفنية للملفات الكبيرة التي يحملها المجلس الحالي منها كملف تنظيم بطولة الأمم الآسيوية لكرة لقدم والتي ستستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها الكروي في 2027 إضافة إلى بطولة أندية العالم خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر من 2023. والملف الترشيحي الكبير الذي ينتظر أن تقدمه السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، إضافة إلى الثقل الكبير للكرة السعودية بعد انتخاب الكونجرس الآسيوي في فبراير الماضي المسحل ضمن عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي وعضوية الاتحاد الدولي الـ»فيفا». التي عاد إليها المقعد السعودي منذ رحيل عضو الاتحاد الأسبق عبدالله الدبل (رحمه الله).

صناديق الاقتراع

ويعد المسحل الرئيس الرابع الذي يتبوأ منصبه عن طريق صناديق الاقتراع بعد أحمد عيد الذي كان أول رئيس منتخب لاتحاد القدم، ثم عادل عزت، وبعده حضر قصي الفواز، ثم المسحل الذي بدأ دورته في 2019. كما أنه الرئيس الثاني الذي يكمل فترته الزمانية بعد أول رئيس منتخب في تاريخ الاتحاد الرئيس الأسبق أحمد عيد.

وكشفت «مكة» أنه في حال تزكية المسحل فإن المجلس الجديد سيشهد دخول أسماء جديدة بهدف تجديد الدماء وأسماء اقتصادية استثمارية بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة.

حيث يضم المجلس في عضويته كلا من نائب الرئيس خالد الثبيتي، وعضوية لمياء بنت بهيان، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، وخالد المقرن، وعبد الله حماد، وعبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.

ملفات كبيرة يحملها المجلس الحالي:

ملف تنظيم بطولة الأمم الآسيوية لكرة لقدم والتي ستستضيفها السعودية لأول مرة في تاريخها الكروي في 2027.







تنظيم بطولة أندية العالم خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر من العام 2023.



الملف الترشيحي الكبير الذي ينتظر أن تقدمه السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.



انتخابات الكونجرس الآسيوي في فبراير الماضي. - المسحل ضمن عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي وعضوية الاتحاد الدولي الـ«فيفا».



شروط الترشح لرئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة