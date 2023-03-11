كارليو يكسر رقم ويلهامسون بعد 11عاما من الانتظار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز محترف فريق الهلال الكروي الأول البيروفي أندريه كارليو أقرانه في عدد صناعة الأهداف بعد أن كسر رقمي أسلافه المحترفين السويدي كريستيان ويلهامسون بـ36 صناعة هدف، والبرازيلي تياجو نيفيز بـ35 صناعة هدف، بعد أن نجح كارليو في صناعة الهدف الـ37 في لقاء التعاون الماضي ضمن الجولة الـ20 لمنافسات دوري روشن السعودي بعد أن استثمر زميله النيجيري أديون إيجالو تمريرة الهدف الثاني لصالحة في الدقيقة الـ45+4 في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الهلال برباعية نظيفة.

تاريخ الزعيم

وبالرغم من كثرة أخطاء التمرير للاعب على غير العادة بعد أن لعب في مركزي الطرف والمحور في لقاء التعاون إلا أنه نجح في كسر رقم ويلهامسون بعد 11 عاما من الانتظار الهلالي، والذي بقي محفوظا في تاريخ الزعيم منذ نهاية موسم 2011 ــ 2012 الذي غادر فيه اللاعب الهلال.

وحقق البيروفي مع الهلال لقب دوري المحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى الميدالية الفضية بكأس العالم للأندية.

ويتطلع إلى أن يحقق لقب الدوري الرابع هذا الموسم رغم صعوبة ذلك، إلا أن معنويات الفريق ومطامعه وسقف طموحاته ازدادت بعد فقدان النصر صدارة الدوري بخسارته من الاتحاد وفوزه الأخير على التعاون، مما يجعل الطموحات أكبر في تحقيق الدوري كما فعل في الموسم الماضي بعد أن قلص الفارق بينه وبين الاتحاد الذي كان منفردا بالصدارة بفارق 11 نقطة.

البطاقة الدولية

وسجل البيروفي أندريه كارليو منذ حضوره إبان رئاسة سامي الجابر وبإشراف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس الذي أوصى بالتعاقد مع اللاعب بعد أن سبق الإشراف عليه إبان تدريبه لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي قادما من نادي بنفيكا على سبيل الإعارة مقابل 2,5 مليون يورو في صيف 2018، قبل أن تنتقل البطاقة الدولية للهلال بعقد ينتهي بنهاية يونيو 2024.

واستبعد اللاعب من قبل المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز في بطولة دوري أبطال آسيا التي تأهل فيها الفريق لخوض نهائي القارة أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، يوم 29 أبريل المقبل بالرياض، بينما ستقام مباراة الإياب في الـ6 من مايو المقبل، في اليابان على ملعب سايتاما.

وظهر أندريه كارليو بصورة متميزة في بطولة أندية العالم الأخيرة بعد أن تحامل على إصابته وأسهم بشكل كبير من خلال الدور الجديد الذي أوكل له في منطقة المحور في أن يقود الفريق مع زملائه لوصافة أندية العالم في أول لقب سعودي منذ مشاركة الأندية في 2001.

ويلهامسون مع الهلال:

2008 تعاقد الهلال مع السويدي ويلهامسون قادما من نادي نانت الفرنسي.

بعقد يمتد لسنتين بقيمه 8,7 ملايين يورو أي ما يقدر بـ 56 مليون ريال سعودي

تكفل بالصفقة رئيس النادي حينها الأمير عبدالرحمن بن مساعد وأعضاء الشرف.

مثل الهلال في 116 مباراة

أسهم في 79 تمريرة

صنع 36 هدفا للهلال

حقق 6 بطولات مع الفريق

تياجو نيفيز مع الهلال:

وقع للهلال 2010 بعد انتقاله من فلومنينسي البرازيلي مُقابل 7ملايين يورو.

في عام ) 2013 - 2014 ( تعاقد الهلال مرة أخرى مع تياجو نيفيز مُقابل 6 ملايين يورو.

وخلال الموسمين الأخيرين حقق )كأس الملك( في آخر مباراة له مع الهلال.

لعب 122 مباراة

أسهم في 95 تمريرة

صنع 35 تمريرة هدف

حقق مع الهلال 3 بطولات ووصيف بطولة دوري أبطال آسيا.

كارليو مع الهلال:

أوصى المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس بالتعاقد مع اللاعب إبان إشرافه على الهلال.

وقع مع الهلال قادما من نادي بنفيكا على سبيل الإعارة مقابل 2,5 مليون يورو في صيف 2018

قبل أن تنتقل البطاقة الدولية للهلال بعقد ينتهي بنهاية شهر يونيو 2024.

حقق البيروفي مع الهلال:

لقب دوري المحترفين 3 مرات

كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس السوبر السعودي مرتين

دوري أبطال آسيا مرتين

الميدالية الفضية بكأس العالم للأندية