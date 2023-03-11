شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: لا توجد مفاوضات مع غزل المحلة.. ومستمر مع الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، أنه لم يتلق أي عرض لتدريب فريق غزل المحلة فى الوقت الحالى، ولم يتحدث معي أي شخص في المحلة.

وقال خالد عيد، في تصريحات خاصة: "لا توجد أي مفاوضات رسمية ولا شفهية لقيادة الفريق في الوقت الحالي، وكل ما يقال غير صحيح تماما".

وأضاف مدرب الترسانة: "أنا مستمر في تدريب الترسانة ولدي عقد ملتزم به ولا أفكر إلا في الترسانة وإعادته للطريق الصحيح والمنافسة على التأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل وما زالت لدينا فرصة وسنقاتل عليها".

وتعادل فريق الترسانة مع إيسترن كومبانى أمس الجمعة سلبيا، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الترسانة، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.

ويحتل فريق الترسانة المركز السادس في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 32 نقطة جمعها من 21 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل 19 هدفا واستقبل 14 هدفا.