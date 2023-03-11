شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى: لم أصرح بالرحيل ومستمر بالإسماعيلى لحين عودته لمكانه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد الشامي، لاعب النادي الإسماعيلي، تصريحه بالرحيل عن الإسماعيلي، وأكد استمراره داخل الفريق لحين عودته لمكانه الطبيعية وملتزم بعقدي لنهاية الموسم.

وكتب محمد الشامي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "حابب أوضح بأنني لم أصرح بالرحيل عن النادي وما زلت مرتبطا بعقدي مع النادي لنهاية الموسم، وسأعمل كل ما بوسعي داخل الملعب لأجل هذا الكيان العظيم".

وأضاف: أنا مستمر مع الفريق لحين رجوع الفريق لمكانه الطبيعية أتمنى من جمهور الإسماعيلي الوفي المخلص عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على الصفحات الصفراء والتي تريد هدم واستقرار الكيان العظيم.

وتابع: "للأسف الشديد أن هذه الصفحات يتم ترويجها من بعض المغرضين والمقربين من النادي لصالح أشخاص ولمصالح شخصية يعلمها القاصي والداني.. أتمنى من الجميع التكاتف لتجاوز هذه المحنة".