شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: اللي يضيع يتغلب والهزيمة درس للاعبين وسموحة استغل فرصة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة أمام مرمى سموحة، واللي يضيع يتغلب في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى.

وقال شوقي غريب، في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "اللي يضيع يستقبل ولاعبو المقاولون أهدروا العديد من الهجمات وسموحة استغل فرصة وأنهى المباراة لصالحه".

وأضاف شوقي غريب: الهزيمة اليوم درس قاس للاعبين لمعرفة أن الفريق الذي لا يستغل الفرص سيعاقب واليوم خسرنا، ما زلنا في نفس المركز ولكن الأداء لا بد أن يتغير".

وتابع: طورنا من أداء اللاعبين ونحاول أن نواصل في التطوير في شكل الفريق، وغيرنا الشكل في الشوط الثاني، وأهدرنا فرصا كثيرا ولم نستغل فرصة واحدة للتعادل وهي الكرة كده".

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.