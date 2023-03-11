شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 11 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: خسارة الأهلي من صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين وتأزم موقفه في الصعود إلى ربع نهائي أفريقيا.

تعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية، بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.

كولر: صن داونز استحق الفوز.. والأهلى كان سيئا فى الشوط الأول