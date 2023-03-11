شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 11 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: خسارة الأهلي من صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين وتأزم موقفه في الصعود إلى ربع نهائي أفريقيا.
تعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية، بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.
علق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه الكبيرة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "أبارك لصن داونز، استحقوا الفوز بالمباراة، والأهلي لعب بشكل سيئ فى الشوط الأول".
يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على القطن الكاميروني فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتُذاع مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، على فضائية "beIN Sports HD 4".
ضمن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه العريض على حساب الأهلي المصري، ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة، وخلفه الهلال السودانى برصيد 9 نقاط.
وضمن صن داونز التأهل بفضل تفوقه فى المواجهات المباشرة على الأهلي بعدما تعادلا (2-2) بالقاهرة، ثم الفوز فى جنوب أفريقيا (5-2).
خسر فريق الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويمتلك الأهلي فرصتين للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجاوز دور المجموعات، بعدما تأزم موقفه بالخسارة من صن داونز بخماسبة مقابل هدفين.