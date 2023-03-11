شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف "قطة" أفضل لاعب فى مباراة المقاولون وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد عاطف "قطة"، لاعب المقاولون العرب، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.
وكتبت الرابطة عبر حسابها الرسمي: "صغير السن لكنه كبير الأداء، رغم الهزيمة إلا أن أحمد عاطف قدم أداءً رائعًا اليوم استحق به أن يحصد جائزة رجل المباراة خلال مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة".
جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.
وكاد المقاولون يتعادل في آخر المباراة، من خلال كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المقاولون العرب عن طريق أحمد عاطف على رأس جون أوكلي الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.
بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.