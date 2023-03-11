أحمد عاطف "قطة" أفضل لاعب فى مباراة المقاولون وسموحة بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد عاطف "قطة"، لاعب المقاولون العرب، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وكتبت الرابطة عبر حسابها الرسمي: "صغير السن لكنه كبير الأداء، رغم الهزيمة إلا أن أحمد عاطف قدم أداءً رائعًا اليوم استحق به أن يحصد جائزة رجل المباراة خلال مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة".

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.