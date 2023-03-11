شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الفوز على المقاولون أراحنا من دوشة صراع آخر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، عن سعادته بالفوز على فريق المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "بشكر اللاعبين والجهاز ومجلس الإدارة برئاسة فرج عامر، وأنا تاعب اللاعبين معايا، ولكن الفوز أراحنا من الصراع في آخر الدوري وكنا موفقين النهاردة ويا رب يديمها علينا".

وأضاف أحمد سامي: رفعنا اليوم مكافأة الفوز شوية بعد الأداء القوي اليوم، وكان لدينا أكثر من فرصة كنا نقدر نسجل منها، وهارد لك للمقاولون العرب والكابتن شوقي غريب عامل فرقة كويسة جدا وأتمنى لهم التوفيق.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.