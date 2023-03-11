شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 11 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 11 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للفريق، قائمة فريقه التى ستخوض لقاء إنبى بالدورى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبى.. ويستبعد 7 لاعبين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عمر جابر وشيكابالا يواصلان الغياب عن الزمالك فى مواجهة إنبى

يستمر استبعاد الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر، لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبى، المقرر لها غدًا، الأحد، فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يستقر على استبعاد عبد الشافى من مواجهة إنبى لعدم الجاهزية

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، من مواجهة إنبى غدًا الأحد بسبب عدم الجاهزية.

فيريرا يفضل تثبيت تشكيل الزمالك فى مواجهة إنبى بالدورى

يفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عدم إجراء تعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة إنبي، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد

يقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك ، من الغياب عن مباراة إنبى فى الجولة الحادية والعشرين بسبب عدم مشاركته طوال الأيام الماضية فى التدريبات الجماعية لاستمرار معاناته من نزلة البرد، التى لحقت به ومنعته من التواجد فى مران الأبيض.

فيريرا يواصل الدفع بالحارس محمد صبحى فى مواجهة إنبى بالدورى

استقر البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على الاعتماد على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة إنبى، لمنحه مزيدا من الثقة الفترة المقبلة، بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه في مباراة بيراميدز بالدورى والترجى بدورى أبطال أفريقيا، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء.

فيريرا يضع الليلة خطة الزمالك لمواجهة إنبى فى الدوري

يضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، الليلة، الرتوش النهائية على خطة مواجهة إنبى فى المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.