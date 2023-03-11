شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى يستضيف مباراة المنتخب الأولمبى أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف استاد الدفاع الجوى مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الزامبي يوم 22 مارس الجارى فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الأولمبية الرابعة . ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي يومى 22 مارس بالقاهرة ذهابا، و26 من الشهر ذاته فى زامبيا فى مباراة العودة ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، بينما يلعب منتخب السودان مع النيجر.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس الجارى، خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، على تهيئة الأجواء الإيجابية للمنتخب الأولمبي قبل الجولة الحاسمة مع زامبيا، حيث سبق ووفر اتحاد الكرة مباراة ودية للمنتخب الأولمبي أمام الجابون في فبراير الماضي وتعتبر ودية السودان هي الثانية للمنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا.

ويقوم محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي بالترتيب حاليا للمعسكر المقبل المقرر أن تتخلله ودية السودان قبل خوض لقاء الذهاب مع زامبيا ثم السفر لأداء لقاء العودة.

ويتابع بركات كل كبيرة وصغيرة تخص معسكر المنتخب الأولمبي بعد رفع حالة الطوارئ من أجل الوصول بالاستعدادات إلى أعلى الدرجات قبل الجولة المرتقبة، فيما يتفرغ ميكالى وجهازه المعاون للترتيبات الفنية والاستقرار على كافة الأسماء المرشحة للجولة الحاسمة واضعا نصب عينيه معيار العدالة والشفافية فى كل الاختيارات.