شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: التعادلات الأخيرة للترسانة أثرت علينا.. وما زلنا فى المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، أن الفريق يعاني من سوء توفيق في الفترة الحالية التعادلات أثرت على ترتيب الفريق في مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني، بعد التعادل السلبى مع إيسترن كومبانى أمس الجمعة.

وقال خالد عيد، في تصريحات خاصة: قدمنا أداء جيدا في المباريات الماضية، ولكن التعادلات أفقدت الترسانة نقاطا مهمة أبعدت الفريق عن التواجد في المتقدمة.

وتابع مدرب الترسانة: الترسانة ما زال في المنافسة، ونمتلك 32 نقطة، ونحن قادرون على مواصلة المنافسة بشكل، وسنقاتل من أجل العودة إلى الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الترسانة مع إيسترن كومبانى أمس الجمعة سلبيا، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الترسانة، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.