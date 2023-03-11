شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين لكرة اليد يخسر أمام سويسرا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2004 اليوم السبت أمام نظيره السويسرى بنتيجة 25/26 فى المباراة الودية الثانية لكلا المنتخبين، استعدادا لبطولة العالم للناشئين بكرواتيا.

وشهدت الودية الأولى التى أقيمت أول أمس الخميس فوز منتخب مصر بنتيجة 23/22 بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

تأتى المباراتان الوديتان أمام المنتخب السويسرى فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة العالم فى نسختها الـ10 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023 ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب أيسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 وائل عبد العاطى المدير الفنى، ومحمد عبد السلام ريشة المدرب العام، ومحيى صلاح مدرب حراس المرمى، ومحمد عبد المنعم المدير الإدارى، ودكتور رمانى نبيل أخصائى علاج طبيعى.