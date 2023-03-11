شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 3 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها خسارة الأهلى من صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية بدورى أبطال أفريقيا بجانب إعلان قائمة الزمالك لمباراة إنبى.

الأهلي يخسر 5 ـ 2 أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال

تعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

كولر: صن داونز استحق الفوز.. والأهلى كان سيئا فى الشوط الأول

علق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه الكبيرة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "أبارك لصن داونز، استحقوا الفوز بالمباراة، والأهلي لعب بشكل سيئ فى الشوط الأول".

ضمن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه العريض على حساب الأهلي المصري، ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة، وخلفه الهلال السودانى برصيد 9 نقاط.

خسر فريق الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبى.. ويستبعد 7 لاعبين أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بالأسماء.. 25 مدربا ومدربة يشاركون فى دورة الرخصة التدريبية A

يشهد الاتحاد المصري لكرة القدم، غدا الأحد، عودة الحياة لرخص التدريب الأفريقية بافتتاح الرخصة A، ويتضمن الافتتاح عرضا من مدير إدارة المدربين الدكتور جمال محمد على للمحتوى العلمي وبرنامج التنفيذ الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من يوم الإثنين بحضور 25 مدربا.

أصبح رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى بمسابقة الدورى.