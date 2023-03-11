اخبار الرياضه

سموحة يهزم المقاولون العرب ويقفز للمركز التاسع بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المقاولون العرب ويقفز للمركز التاسع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

 

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

 

وكاد المقاولون يتعادل في آخر المباراة، من خلال كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المقاولون العرب عن طريق أحمد عاطف على رأس جون أوكلي الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

 

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.

وجاء تشكيل المقاولون العرب: "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: أحمد شيمي – فاروقا نور الدين – أحمد عيد تمساح، الوسط: جوزيف أوشايا - عمر فتحي –عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – أحمد عاطف "قطة"، والهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي".

فيما جاء تشكيل سموحة: "حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – بركات حجاج – شريف رضا، الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد، والهجوم: حسام حسن".

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا