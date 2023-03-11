شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المقاولون العرب ويقفز للمركز التاسع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.
وكاد المقاولون يتعادل في آخر المباراة، من خلال كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المقاولون العرب عن طريق أحمد عاطف على رأس جون أوكلي الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.
وجاء تشكيل المقاولون العرب: "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: أحمد شيمي – فاروقا نور الدين – أحمد عيد تمساح، الوسط: جوزيف أوشايا - عمر فتحي –عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – أحمد عاطف "قطة"، والهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي".
فيما جاء تشكيل سموحة: "حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – بركات حجاج – شريف رضا، الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد، والهجوم: حسام حسن".