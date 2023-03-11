شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المقاولون العرب ويقفز للمركز التاسع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى. جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وكاد المقاولون يتعادل في آخر المباراة، من خلال كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المقاولون العرب عن طريق أحمد عاطف على رأس جون أوكلي الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.