شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 25 مدربا ومدربة يشاركون فى دورة الرخصة التدريبية A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الاتحاد المصري لكرة القدم، غدا الأحد، عودة الحياة لرخص التدريب الأفريقية بافتتاح الرخصة A، ويتضمن الافتتاح عرضا من مدير إدارة المدربين الدكتور جمال محمد علي للمحتوى العلمي وبرنامج التنفيذ الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من يوم الإثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 شهور، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية، ويحضرالافتتاح مجلس الإدارة برئاسة جمال علام والجهاز الفني والإداري للمنتخبين الأول والأولمبي.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

فيما تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط التقدم للحصول على دبلومة المدربين للاعبين الدوليين والمحترفين "المسار السريع".

وطبقا لشروط الحصول على الدبلومة، يجب على اللاعب المحترف أو الدولي استيفاء أحد المعايير التالية:

- شارك فى 20 مباراة دولية على الأقل مع منتخب مصر لكرة القدم.

- شارك في المرحلة النهائية لإحدى البطولات الكبرى "كأس العالم - كأس الأمم الأفريقية - الألعاب الأوليمبية".

- شارك في 30 مباراة رسمية على الأقل بمسابقات الأندية الدولية "العربية - الأفريقية - العالمية".

- لعب 200 مباراة على الأقل في أندية محترفة أو في الدوريات الكبرى "دون أن يكون لاعبًا دوليًا".

يجوز للاتحاد المصري لكرة القدم "بموافقة مسبقة من كاف" تنظيم دورة محددة تدمج محتويات دبلومة كاف "C - B" ويجب أن تتضمن الدورة التدريبية ما لا يقل عن 190 ساعة، بواقع 90 ساعة عملي، 20 ساعة تطبيقي و80 ساعة نظري.

- يجب أن تشمل الدورة 5 لاعبين على الأقل.

- يجب ألا يقل التقييم عن 4 ساعات، وأن يستوفي معايير دبلومة رخصة كاف (B).

- يمكن للمرشحين الناجحين الانتقال مباشرة إلى دبلومة كاف (A) دون تأخير.

- تظل شروط القبول في دبلومة كاف (Pro) دون تغيير.