توتنهام يحقق فوزاً كبيراً على نوتينغهام فورست وليفربول يتلقى هزيمة مفاجئة



فاز توتنهام على ضيفه نوتينغهام فورست 3-1 اليوم السبت في الجولة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل كل من هاري كاين (19 و36 من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (62) أهداف توتنهام في المقابل دوّن جو ورال هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 81.



ويحتل توتنهام المركز الرابع بـ48 نقطة.



وعاد تشلسي بفوز ثمين من أرض ليستر سيتي 3-1.



وسجل كل من بينجامين تشايلويل (11) والألماني كاي هافيرتز (45) والكرواتي ماتيو كوفاسيتش (78) أهداف تشلسي فيما كان هدف ليستر بواسطة باتسون داكا في الدقيقة 39.



وفي باقي المباريات، انتصر إيفرتون على برينتفورد 1-صفر وتعادل ليدز يونايتد مع برايتون 2-2.



بورنموث يقتنص فوزاً ثميناً من ليفربول



وفي مباراة افتتاح الجولة حقق فريق بورنموث انتصاراً مفاجئاً ومهماً على ضيفه ليفربول بهدف دون رد.



وأحرز فيليب بيلينغ هدف الفوز لبورنموث في الدقيقة 28.



وشهدت المباراة إضاعة هداف ليفربول ونجمه محمد صلاح لركلة جزاء في الشوط الثاني سددها بغرابة في الدقيقة 70.



ورفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة.



(وكالات)