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ريال مدريد يتجاوز امتحان إسبانيول بنجاح

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المنامة - ياسر ابراهيم - فاز على ضيفه إسبانيول 3-1 اليوم السبت في الجولة 25 من لكرة القدم.

وتقدم إسبانيول بهدف مبكر جاء بواسطة خوسيلو في الدقيقة الثامنة ثم قلب ريال مدريد الطاولة مسجلاً 3 أهداف كانت من البرازيلي فينيسيوس (23) ومواطنه ميليتاو (39) وماركو أسينسيو (90+3).

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة بـ56 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر.

وأنقذ لاعب الوسط تيتي مورينتي فريقه إلتشي صاحب المركز الأخير من الخسارة أمام ضيفه بلد الوليد بإدراكه التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد أن تقدم  الكندي سيل لاران لبلد الوليد (4).

وشهد المباراة حالتي طرد من طرف بلد الوليد في اللحظات الأخيرة لكل من ميسا والكاميروني هونغلا.

(بي ان سبورت)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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