الامارات | في الوقت القاتل.. "كعب ليما" ينقذ الوصل من الخسارة أمام الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فابيو ليما هدفاً رائعاً بـ "الكعب" لينقذ الوصل من الخسارة أمام الشارقة في الوقت القاتل ويتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في ختام مباريات الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 39 نقطة ويصل رصيد "الملك" إلى 35 نقطة.

أسهم الحضور الجماهيري الكبير بامتلاء مدرجات زعبيل في أن يخوض الفريقين اللقاء بحماس كبير وبطريقة هجومية خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد إثارة كبيرة، بينما لم يشهد الشوط الأول فرص خطرة من الفريقين.

وكاد الوصل أن يحرز الهدف الأول من هجمة قادها فابيو ليما ومرر الكرة إلى المغربي سفيان بوفتيني داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها عادل الحوسني (48)، وفي الدقيقة 67 أحرز لاعب الرأس الأخضر جورج دجانيني الهدف الأول للشارقة بعدما لعب عثمان كمارا كرة عرضية وقابلها دجانيني بتسديدة متقنة في المرمى (67).

وسيطر الوصل على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأخيرة وأحرز ليما الهدف الأول بطريقة رائعة بـ "الكعب" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل.