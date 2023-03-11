الامارات | دوري العجائب.. الصدارة لشباب الأهلي والعين ينتظر الفرصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ شباب الأهلي على صدارته لدور أدنوك للمحترفين عقب فوزه الصعب والمستحق على الجزيرة بنتيجة 3-2 ليقتنص الصدارة، ويلاحقه وصيف جديد وهو فريق العين الذي اقترب أكتر من الصدارة بفارق نقطتين فقط على شباب الأهلي، ليعود الصراع مجدداً بين القطبين شباب الأهلي والعين الأكثر حصولا على بطولة الدوري.

مباريات الجولة 19 بدأت بأربع مباريات قوية حقق فيها دبا أول نتيجة إيجابية على ملعبه في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، عندما تعادل مع ضيفه كلباء بهدفين لكل منهما ضمن الجولة 19. ليصبح رصيده خمس نقاط في المركز الأخير بينما كلباء بـ25 في المركز الثامن

بينما حرم فريق عجمان مضيفه خورفكان من الفوز، بعد أن قلب تأخره بهدفين لصفر إلى تعادل مثير 2-2. وبهذا التعادل تمكن عجمان من رفع رصيده إلى 33 نقطة، وخورفكان بلغ النقطة 21

وفي مباراة أخرى خيّم التعادل الإيجابي 1/1، على مباراة البطائح مع ضيفه الظفرة أمس، في افتتاح الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين. ويعتبر التعادل مخيباً للظفرة، كونه في المركز قبل الأخير بثماني نقاط، ويعتبر ثاني أبرز فريقين مهددين بالهبوط بعد دبا صاحب المركز الأخير، مقابل 17 نقطة للبطائح.

واختتم اليوم الأول بمباراة قوية صعد فيها فريق العين إلى صدارة لمدة 24 ساعة بعد فوزه الثمين على مستضيفه الوحدة في «الكلاسيكو»، ليصل العين إلى النقطة 40 في المقابل، ظل الوحدة بـ37 نقطة.

وفي استاد آل مكتوم حقق النصر فوزاً مستحقاً على ضيفه بني ياس، بهدف دون رد، وسجل البرتغالي أنطونيو توزي هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء، احتسبها عمر آل علي عند الدقيقة 76 ليرفع «العميد» رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 19 نقطة.

وانتهت قمة الوصل والشارقة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة الجماهيرية التي شهدها استاد زعبيل ليصل الوصل إلى النقطة 39 مقابل 35 نقطة لفريق الشارقة الذي واصل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.