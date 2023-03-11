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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم 11-03-2023 في الدوري الانجليزي

حقق جوارديولا فوزاً بشق الأنفس على كريستال بالاس بهدف نظيف, عشاق السيتي يبحثون عن موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم 11-03-2023 في الدوري الانجليزي، يستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس، مساء يوم السبت 11 مارس، لحساب منافسات المرحلة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن المتصدر آرسنال.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي- روبن دياز- ووكر- ناثان آكي.

خط الوسط: دى بروين- إلكاي جوندوجان- رودريجو.

خط الهجوم: جاك جريليش- آرلينج هالاند – فيل فودين.

ويحضر السيتي لهذه الموقعة بتركيز تام وبجهد عالي، حيث يستهدف الحصول على النقاط الثلاث لمواصلة التعمق في المربع الذهبي والضغط على المتصدر للدفاع عن لقبه حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وستقام هذه المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس مساء يوم السبت 11 مارس 2023، على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على بطولة الدوري الإنجليزي منذ سنوات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستكون بالتحديد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويتطلع كريستال بالاس لتصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد لنغمة الانتصارات، لذا سيقوم الفريق بالاستعداد الجيد للمباراة أملًا بأن يخطف النقاط الكاملة للبقاء في المناطق الأمنة.

وفي نفس السياق، يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر على جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد الخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد في المرحلة الماضية.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD

التردد، 10834

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 29900

القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

قناة ARENA SPORT

التردد، 11512

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 30000

القمر Eutelsat.

قناة Idman

التردد، 11169

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 20400

القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD

التردد، 11135

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، AzerSpace