أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي بخماسية من صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - علق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه الكبيرة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "أبارك لصن داونز، استحقوا الفوز بالمباراة، والأهلي لعب بشكل سيئ فى الشوط الأول".

وأضاف كولر، "أردنا أن نجازف فى الشوط الثاني والعودة فى النتيجة، ولكن صن داونز استغل المساحات واعتمد على الهجمات المرتدة وسجل أهدافا أخرى وجعل الأمور أكثر تعقيدا".

وخسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الخسارة الكبيرة اليوم من الفريق الجنوب إفريقي عقدت وضعية الأهلي في المجموعة الثانية، فالفريق أصبح مصيره في البطولة مرتبط بأقدام الأخرين، حيث يتبقى جولتين فقط على نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

المركز الأول : ماميلودي صن داونز 10 نقاط

المركز الثاني: الهلال 9 نقاط

المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط

المركز الرابع والأخير: القطن بلا نقاط، ليودع البطولة بشكل رسمي.

فرص الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا:

ويمتلك الأهلي فرصة التأهل إلى دور الثمانية حال فوزه على القطن والهلال السوداني، ولكن يرتبط تأهله بأقدام الآخرين، حيث يحتاج حينها إلى خسارة الهلال أمام بطل جنوب أفريقيا.