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صلاح يهدر ركلة جزاء في خسارة ليفربول أمام بورنموث (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - تلقى هزيمة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث صاحب المركز الأخير، بهدف دون مقابل، في المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب "فيتاليتي"، عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الموسم الجاري 2022-2023.

وأحرز فيليب بيلينج هدف بورنموث الوحيد فى الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول والمباراة.                     

أهدر النجم المصري محمد صلاح ضربة جزاء أمام بورنموث في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز قفز بورنموث إلى المركز 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24نقطة وابتعد عن مراكز الهبوط، فيما ظل ليفربول المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

رابط الفيديو: https://vidbtol2.stad90.com/embed/jsonrPRccK3CT

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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