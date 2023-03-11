صلاح يهدر ركلة جزاء في خسارة ليفربول أمام بورنموث (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى ليفربول هزيمة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث صاحب المركز الأخير، بهدف دون مقابل، في المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب "فيتاليتي"، عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

وأحرز فيليب بيلينج هدف بورنموث الوحيد فى الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول والمباراة.

أهدر النجم المصري محمد صلاح ضربة جزاء أمام بورنموث في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز قفز بورنموث إلى المركز 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24نقطة وابتعد عن مراكز الهبوط، فيما ظل ليفربول المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

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