شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ الإسكندرية ومصيلحى بشأن استكمال مشروع فرع نادى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وبحضور جاسر شمس، المدير التنفيذي، لبحث وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المرحلة الثانية لمشروع فرع النادى.

وشكر محمد مصيلحى، محافظ الإسكندرية، الذى أصدر توجيهاته بحل جميع المعوقات التي تواجه هذا المشروع، وبدء الأعمال فورا خلال هذا الشهر.

وأوضح مصيلحى للمحافظ الأهمية الكبيرة لمشروع استكمال منشآت فرع النادى بسموحة، والذى يأتى في مقدمة اهتمامات مجلس إدارة النادى، وخاصة خلال المرحلة القادمة، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد زعيم الثغر، وكذلك إضافة منشآت رياضية ستكون بمثابة نقلة كبيرة للمنشآت الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى لتُلبى جميع أحتياجات ومتطلبات فرق النادى وأعضائه الكرام.

وأشاد محمد مصيلحى، رئيس النادى، بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وأثنى كثيراً على موقف الشريف في هذا الملف، مؤكدا الدعم والمساندة الدائمة من جانبه لنادى الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية والجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة، مُتمنياً كل التوفيق له خلال المرحلة المقبلة.