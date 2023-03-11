شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسلام عبد النعيم بكدمة فى الكاحل.. ويعود لتدريبات الاتحاد بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها إسلام عبد النعيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إصابته بكدمة فى الكاحل ويغيب على إثرها لمدة أسبوع عن مران سيد البلد.

وتعرض إسلام عبد النعيم للإصابة في مباراة فريقه الودية التى أقيمت عصر الخميس الماضي، أمام فريق راية، وسقط اللاعب مُصاباً فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن خلال الشوط الأول.

فى سياق مختلف يفتقد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى خدمات مورو ساليفو وكريستوفاو مابولولو لاعبا الفريق في المباراة القادمة بسبب الإيقاف، حيث يغيب الثنائى خلال الفترة الحالية عن مران سيد البلد لقضاء إجازة في بلادهما بعد الحصول على إذن من الصربى زوران المدير الفني للفريق.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة فيوتشر يوم 5 أبريل من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد تأجيل مواجهتى الأهلى في الأسبوع 21 وغزل المحلة في الجولة 22.

ورفض زوران مانولوفيتش تعديل البرنامج التدريبى حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة تحسبا للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس .

ويعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاثة مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.