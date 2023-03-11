شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وميكالى وبيريرا يحضرون نهائي أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، وروجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، على التواجد فى مقصورة استاد القاهرة لمتابعة نهائي أمم أفريقيا للشباب بين السنغال وجامبيا.

كما تواجد أيضا كل من اللواء حلمي مشهور، ودينا الرفاعي أعضاء المجلس، بالإضافة لوليد العطار المدير التنفيذي.

ويواجه منتخب السنغال للشباب حاليا نظيره جامبيا فى نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة على أرض مصر، فى المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد القاهرة.

وضرب منتخب جامبيا موعداً قوياً مع السنغال بعدما حقق الفوز على نظيره النيجيري 1 صفر فى المربع الذهبي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانجا" نظيره التونسي "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة فى النصف النهائي الأول.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره جامبيا إلى طاقم تحكيم مصرى، حيث سيكون محمود ناجى حكما للساحة، ومحمود عاشور حكمًا للفار، ويارا عاطف حكم فار مساعد، وسامي هلهل حكم مساعد.