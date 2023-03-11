شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي: ذهبية كأس العالم تميمة حظ.. وانتظروا ميداليات أولمبية للخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، كواليس تتويجه بذهبية فردى الرجال بكأس العالم المقامة فى مصر خلال الفترة من 7 مارس وحتي 12 من الشهر نفسه بالقاهرة.

وقال الجندي إنه استعد جيدا للبطولة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تركيزه كان منصبا على العودة لمنصات التتويج مرة أخرى بعدما احتل المركز الخامس فى كأس العالم الماضية.

وأضاف الجندي أن تتويجه بذهبية بطولة العالم أعطاه دفعة كبيرة لمواصلة مشواره نحو التأهل مبكرا لأولمبياد باريس 2024.

وأوضح الجندي أن ميدالية كأس العالم بالقاهرة تعد تميمة حظ بالنسبة له خاصة وانه توج بذهبية كأس العالم 2019 بالقاهرة أيضا قبل أن ينجح في خطف فضية طوكيو 2020 بجدارة.

وأشار الجندي إلى أن الخماسي الحديث وضع خطة إعداد جيدة لباريس، مؤكدا أن بعثة الخماسي ستعود إلى مصر من أولمبياد باريس بميداليتين على أقل تقدير.

وتوج البطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي نجم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر .

وجاء تتويج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية عقب إحتلاله المركز الاول بمجموع نقاط 1516 ،وجاء المجري كسابا بوهم المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية برصيد 1514 نقطة ، وحل التشيكي مارتن فاليدج في المركز الثالث حاصلا على الميدالية البرونزية برصيد 1511 نقطة ، فيما احتل مهند شعبان لاعب منتخبنا الوطني المركز الرابع برصيد 1505 نقطة.

وجاءت باقي نتائج اللاعبين المصريين كالتالي : معتز وائل في المركز التاسع برصيد 1486 نقطة ، ومحمد الجندي في المركز الـ 11 برصيد 1473 نقطة ، و أحمد أشرف في المركز الثامن عشر .

وتقام البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، البطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم،يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا ، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم ، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم ، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم.

وتعد البطولة ذات أهمية قصوى حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية ، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف عام 2024 ، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.